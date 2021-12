Voetbal Vlaanderen mogelijk naar Raad van State: "Met 200 personen in bioscoop mag, 200 toeschouwers rond een voetbalveld niet"

Voetbal Vlaanderen besliste woensdag dat de competities van Tweede Amateur tot vierde provinciale worden stopgezet tot eind januari. Reden daarvoor is de beslissing van het Overlegcomité om geen toeschouwers meer toe te laten langs de velden.

Hierdoor mislopen de amateurclubs (toegang, kantine) heel wat inkomsten. Voetbal Vlaanderen is van mening dat het te verlieslatend zou zijn voor de clubs om toch te blijven voetballen. De premies van de spelers moeten immers uitbetaald worden.

Inmiddels trok de cultuursector naar de Raad van State tegen de opgelegde maatregelen en kreeg gelijk. Ook Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, speelt met het idee om naar de Raad van State te denken. Met 200 mensen naar de bioscoop gaan mag, terwijl 200 toeschouwers rond een voetbalveld verboden zijn. Dit druist in tegen alle logica, aldus Marc Van Craen.

😳 Met 200 naar de bioscoop, maar publiek rond een voetbalveld in openlucht kan niet ⁉️



📢 We vragen het Overlegcomité om publiek rond het voetbalveld op een veilige manier terug toe te laten. 😷



Steun onze boodschap met een 💛#VoetbalVlaanderen #competitie #covid pic.twitter.com/hUOwM6ukH5 — Voetbal_VL (@Voetbal_VL) December 29, 2021

“Het voetbal is blij dat er een oplossing gevonden is voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters, bioscopen en ga zo maar door. Desondanks vindt Voetbal Vlaanderen dat het bijwonen van publiek bij sportwedstrijden over dezelfde leest dient geschoeid te worden", klinkt het bij Voetbal Vlaanderen.

Het Overlegcomité komt donderdag (digitaal) samen. Met deze noodkreet wil Voetbal Vlaanderen vooral druk zetten op hen om de maatregel terug om te keren. Is dit niet het geval, dan overweegt de vereniging van Vlaamse amateurclubs naar de Raad van State te trekken tegen de opgelegde maatregelen.

Geruggesteund door Ben Weyts

Voetbal Vlaanderen krijgt alvast de steun van Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA), die op Twitter pleitte voor een terugkeer van de toeschouwers bij sportmanifestaties.