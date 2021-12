Patrick Vervoort ziet deze Anderlecht-speler week na week uitblinken: "Hopelijk vertrekt hij pas ten vroegste volgende zomer"

Dankzij een straffe eindsprint sluit Anderlecht 2021 af op de derde plaats. Vincent Kompany heeft eindelijk zijn typeploeg beet en gooide de voorbije weken hoge ogen in competitie en beker. Afgelopen maandag volgde de kers op de taart met de 0-7-pandoering op het Kiel.

Paars-wit verloor amper één van zijn laatste negentien wedstrijden en ook het spelniveau gaat crescendo. Amper een maand geleden uitte (een deel van) de aanhang nog zijn kritiek op Vincent Kompany. Het kan verkeren, dat geldt als geen ander voor het voetbal. "Vincent Kompany heeft zijn ideeën. Ideeën die misschien niet altijd strookten met het behalen van resultaten. De laatste tijd speelt Anderlecht realistischer, al blijft het ook mooi om naar te kijken. Wees maar zeker dat Kompany lessen heeft getrokken uit vorig seizoen", aldus Patrick Vervoort, die van 1987 tot 1990 actief was bij paars-wit.

Titelkandidaat

Patrick Vervoort, die tegenwoordig als spelersmakelaar aan de slag is, was onder de indruk van de prestatie die Anderlecht maandag tegen een weliswaar zwak Beerschot op de mat legde. "Vooral in de eerste helft versmachtten ze Beerschot met het hoge tempo. En wat me opviel in de tweede helft: Vincent Kompany gunde zijn spelers geen moment rust. Er was weinig verslapping merkbaar en dat is veelbelovend naar de toekomst toe. Het wordt voor paars-wit zaak om na de winterstop de draad meteen weer op te pikken."

Typische Anderlecht-speler

Tegen Beerschot was linksachter Sergio Gomez andermaal een van de blinkvangers bij paars-wit. De 21-jarige Spanjaard strooide met passes en klokte uiteindelijk af op drie assists. Anderlecht betaalde afgelopen zomer iets meer dan twee miljoen om Gomez weg te plukken bij Borussia Dortmund. Met zes doelpunten en dertien assists in amper een half seizoen lijkt het een kwestie van tijd te zijn vooraleer een miljoenenbod zal binnenkomen in de mailbox van Peter Verbeke.

Patrick Vervoort: "Sergio Gomez is een typische Anderlecht-speler. Hij is snel en heeft die schitterende voorzet, zijn traptechniek is prachtig. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat er nog meer rendement te halen valt uit zijn voorzetten. Naast zijn technische kwaliteiten is ook zijn mentaliteit top. Zijn werkpunten? Soms heeft hij nog moeite om het hoge ritme negentig minuten vol te houden, wat voor een jonge gast natuurlijk niet onlogisch is."

© photonews

"Hoe dan ook is het een jongen met een enorm groot potentieel. Ik hoop dat hij en de club de juiste beslissing zullen maken. Wellicht zullen er in de winter enkele clubs komen aankloppen, maar hopelijk vertrekt hij ten vroegste in het tussenseizoen. Als Anderlecht bovenin blijft meedraaien en Europees voetbal kan afdwingen, dan zal de marktwaarde van Gomez alleen maar stijgen. Dat is een goede zaak voor alle partijen: Gomez, Anderlecht en de voetballiefhebbers", besluit Patrick Vervoort.