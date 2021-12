'Standard kruist degens met Genk voor sterkhouder Kortrijk'

Het zou wel eens een interessante wintermercato kunnen worden op de Belgische voetbalvelden. En diverse ploegen gaan daarbij ook tegen elkaar in.

Zo is er momenteel heel wat interesse in Faïz Selemani, een van de sterkhouders van KV Kortrijk dat het goed doet dit seizoen.

Standard en Genk

Er is buitenlandse interesse in de spelmaker, maar ook vanuit de Jupiler Pro League is er de nodige interesse in hem.

Eerder wilde KRC Genk hem al inlijven, nu zit ook Standard achter hem aan. Coach Elsner kent hem natuurlijk als de beste.