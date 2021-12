"Xavi polst persoonlijk bij Juve-aanvaller voor terugkeer naar Spanje"

Met Ferran Torres heeft Barcelona zijn eerste winteraanwinst beet, al is het voorlopig nog afwachten wanneer de jonge Spanjaard kan worden ingeschreven bij La Liga. De honger van Barcelona is nog niet gestild. In de zoektocht naar een centrumspits nam Xavi zelf het heft in handen.

Het Spaanse AS weet immers dat de coach van Barcelona contact heeft opgenomen met Alvaro Morata. De 29-jarige spits wordt door Atletico Madrid uitgeleend aan Juventus, maar heeft het niet naar zijn zin in Turijn. De onderhandelingen zouden volgens de Spaanse krant al vergevorderd zijn. Morata zou bereid zijn om een serieus deel van zijn salaris in te leveren. Los daarvan moet Barcelona eerst enkele spelers van de hand doen om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen. Alvaro Morata speelde eerder al in La Liga voor Real Madrid en Atletico Madrid. In 112 wedstrijden op het hoogste niveau in Spanje trof Morata 43 keer raak.