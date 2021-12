Southampton-Newcastle van zondag uitgesteld, ook 19 positieve gevallen bij Franse club

Door coronabesmettingen bij de Magpies wordt het duel tussen Southampton en Newcastle United van zondag uitgesteld.

Geen duel tussen Southampton en Newcastle United op zondag in de Premier League. Het is de tweede match van Newcastle op rij die geschrapt wordt. Het duel op Everton werd ook uitgesteld.

Newcastle diende opnieuw een verzoek in bij de Premier League, door verschillende spelers en stafleden die besmet zijn met het coronavirus.

Newcastle United zou niet over minstens 13 spelers en een doelman beschikken. Het is de tweede partij van de 21ste speeldag die wegvalt. Ook Leicester City-Norwich City is geannuleerd door corona.

In Ligue 1 is dan weer de wedstrijd Angers-Saint-Etienne wegens COVID-19 uitgesteld. Die match wordt pas op 9 januari afgewerkt, maar is nu al verplaatst door maar liefst 19 spelers die positief testten bij Angers.