Tuchel niet opgezet met uitspraken van Lukaku: Rode Duivel mag het gaan uitleggen

Romelu Lukaku gaf een uitgebreid interview aan Sky Sports Italia en vertelde onder andere over het feit dat hij niet blij was met de gang van zaken bij Chelsea.

Voor alle duidelijkheid liet Sky Sports ondertussen weten dat het interview al enkele weken geleden opgenomen werd, maar pas donderdag uitgezonden.

Lukaku had het over zijn blessure, zijn mindere speelkansen, maar ook over een mogelijke terugkeer naar de Italiaanse club van zijn hart. "Natuurlijk vinden we dit niet leuk", reageerde Tuchel op zijn persconferentie. "Het zorgt voor rumoer en dat kunnen we missen. We hebben kalmte en focus nodig, dit helpt niet. Maar we moeten er ook niet meer van maken dan het eigenlijk is.”

“Het is gemakkelijk om uitspraken uit hun context te halen, zinnen in te korten, krantenkoppen te maken om je dan later te realiseren dat het zo slecht niet is en misschien niet is wat hij bedoelde."

Toch keek Tuchel naar eigen zeggen ook op van de uitspraken. "Het voelt niet alsof hij ongelukkig is. Integendeel zelfs. We zullen de tijd nemen om te begrijpen wat er gaande is, want dit is geen weergave van het dagelijkse werk, de houding en het gedrag van Romelu op Cobham."

Er volgt sowieso een gesprek met Tuchel en de clubleiding.