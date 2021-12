Vitesse bevestigt eerste Europese overwintering in clubgeschiedenis

Vitesse is zeker dat het door mag in de Conference League, zo laat de club van Openda vandaag zelf weten.

Vitesse laat via de officiële clubkanalen weten dat het Europees overwintert en dat voor het eerst in de geschiedenis van de club. Volgens de Nederlandse club heeft Tottenham Hotspur geen beroep aangetekend tegen de beslissing van de tuchtcommissie van UEFA.

Nochtans liet trainer Conte weten dat de club dat wel zou doen. Hij was enorm teleurgesteld in de forfait die de club kreeg door het duel tegen Rennes dat omwille van corona bij de Engelsen moest uitgesteld worden.

“"De eerste Europese overwintering in onze clubhistorie is nu helemáál officieel", schrijft de Nederlandse club op Twitter. Tegenstander is Rapid Wenen.