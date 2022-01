Arsenal eerste ploeg die 100 rode kaarten pakt in geschiedenis van premier League

Arsenal en rode kaarten, dat blijkt een match. The Gunners hebben als eerste Premier League-ploeg de kaap van 100 rode kaarten bereikt.

Vanmiddag pakte Gabriel een rode kaart tegen Manchester City en die levert dus die opvallende statistiek op.

Er is niet meteen een verklaring voor want Arsenal is een club die voor mooi attractief voetbal staat en niet voor een fysieke aanpak op het veld.