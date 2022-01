De Witte spreekt over coronacrisis en het aflopende contract van Vanhaezebrouck: "Kunnen niet blijven toveren"

AA Gent had het moeilijk de voorbije jaren, maar de voorbije maanden is een en ander rechtgezet. En het team is (als enige in België) nog op drie fronten actief. Voorzitter De Witte is dan ook een tevreden man.

“Ons bedrijfsmodel heeft door covid een grote slag gekregen. Het geld dat we kregen voor Jonathan David hebben we niet kunnen investeren om de ploeg te versterken, maar om de continuïteit van de club te behouden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “We zullen dit jaar hetzelfde kunnen doen door de inkomsten uit de transfers van Yaremchuk en Dorsch, maar je kan natuurlijk niet blijven toveren. Maar we zitten terug op het goede spoor." Erkenning Met dank ook aan de coach: “Ik ben zéér blij dat we het tij hebben kunnen keren. Daarvoor moet een woord van erkenning gaan naar onze trainer, die een geheel gemaakt heeft van wat als los zand aan mekaar hing.” “Neen, er is nog niet met hem gepraat over een nieuw contract. Maar dat zullen we doen in de maand januari”, aldus De Witte nog over het aflopende contract van de oefenmeester.