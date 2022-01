'Gent wil jonge speler inlijven, oudgediende en kampioenenmaker krijgt geen nieuw contract'

Bij AA Gent willen ze werk maken van de toekomst. En dat zou ook zijn gevolgen kunnen hebben voor oudgedienden.

De Buffalo's maken werk van de komst van een nieuwe spits. Onder meer Ahmed Nadhir Benbouali werd al genoemd.

Die 21-jarige Algerijnse spits komt momenteel uit voor Paradou AC en ligt er nog onder contract tot juni 2024.

Depoitre out

Aan uitgaande zijde zou Laurent Depoitre wel eens de club moeten gaan verlaten. Hij is einde contract in juni en er werd nog niet gesproken over een nieuwe verbintenis.

Volgens La Capitale zou de speler - dit seizoen goed voor 6 goals en 5 assists over alle competities heen - volgend seizoen niet meer bij Gent spelen.