🎥 Correa bezorgt Atletico Madrid driepunter tegen Rayo Vallecano, gretige Carrasco

Eerder op de middag verloor koploper Real Madrid niet tegen Getafe. Zover liet Atletico Madrid het niet komen. Atletico haalde het met 2-0 tegen Rayo Vallecano en komt de top vier binnen in La Liga.

Atletico Madrid had het niet onder de markt tegen Rayo Vallecano, een van dé revalties in La Liga. Atletico kwam vlak voor het halfuur op voorsprong via Angel Corrrea, die knap voorbereidend werk van De Paul en Carrasco kon afronden.

Kort na de pauze legde Correa met zijn tweede doelpunt van de middag de wedstrijd in de beslissende plooi. Carrasco, die een gretige indruk liet, raakte nog de paal.

Bij Rayo Vallecano mocht Radamel Falcao in het slotkwartier opdraven. De ex-spits van Atletico kreeg een open doekje van het Wanda Metropolitano.

👏 | Radamel Falcao krijgt een staande ovatie in het Wanda Metropolitano. 🐯🇨🇴 #AtletiRayo pic.twitter.com/WSKft7JEX2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 2, 2022

Dankzij de driepunter wipt Atletico Madrid over Rayo Vallecano naar de vierde plaats in La Liga, weliswaar met een achterstand van veertien punten op leider en aartsrivaal Real Madrid.