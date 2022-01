"Er is altijd een weg terug": Tuchel geeft meer uitleg na Chelsea-Liverpool over Lukaku

Lukaku zat niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Liverpool vanwege zijn uitspraken, maar dat betekent niet dat zijn verhaal bij Chelsea ten einde is. Tuchel wou gewoon dat zijn spelers konden focussen op de wedstrijd. Maandag zal er een overleg plaatsvinden om te zien welke straf Lukaku krijgt en wat de gevolgen zijn.

Chelsea manager Tuchel confirms he’ll meet Lukaku: “He's our player, there is always a way back. We will clear this behind closed doors. Once we have made a decision, once Romelu knows, you will maybe know [when he’ll be back]”, he told @SkySports. 🔵 #CFC