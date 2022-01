Jürgen Klopp zou Hazard graag naar Liverpool halen

Eden Hazard kent sinds 2018 een moeilijke periode in zijn carrière, maar Ancelotti gunt de Belg de laatste twee weken toch terug kansen. Zijn optredens waren niet top, maar ze gaven wel hoop.

Jürgen Klopp is niet vergeten wat Hazard in zijn mars heeft en gelooft blijkbaar dat de Belg zijn beste niveau kan terugvinden. Volgens The Sun is de Liverpool-coach geïnteresseerd in Hazard. Bij afwezigheid van Salah en Mané door de Africa Cup zou de aanvaller van Real Madrid de leegte moeten opvullen.

Het Liverpool bestuur is momenteel geen voorstander van de transfer door de recente blessureproblemen en slechte vorm van Hazard. Het valt dus af te wachten of het er van komt.