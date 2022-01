Drietal geeft droom voor de Super League niet op

FC Barcelona, Real Madrid en Juventus geven niet op en gaan in 2022 een nieuwe poging doen om een Europese Super League van de grond te krijgen.

Op 19 april 2021 kwam het nieuws van een mogelijke Europese Super League naar buiten. Twaalf clubs (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Milan, Juventus, Internazionale, Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid) brachten een statement naar buiten waarin ze lieten weten een Super League te onderzoeken.

Het plan kwam echter nooit van de grond. De fans van de verschillende clubs waren woedend en de FIFA en UEFA dreigden meteen met zware straffen voor de betrokken clubs, mochten de plannen doorgezet worden. De meeste teams trokken zich al snel terug, alleen FC Barcelona, Real en Juventus bleven de Super League-plannen steunen.

De drie clubs gaan in 2022 een nieuwe poging wagen om de Europese competitie op te richten, zo meldt The Financial Times. De afgelopen dagen is er gesproken over de 'juridische haalbaarheid' van de plannen. Vorig jaar augustus zaten Florentino Pérez (Real), Joan Laporta (Barcelona) en Andea Agnelli (Juventus) al bij elkaar om het over de plannen te hebben.