Chelsea-Liverpool: wie trekt aan het langste eind in het duel der Duitse topcoaches?

New year, same football. 2021 ligt nog maar net achter ons, of daar zijn de eerste absolute topmatchen in de Premier League al. Daarom houden we toch allemaal van die Engelse competitie?Chelsea en Liverpool mogen op zondag 2 januari de spits afbijten in een duel tussen Duitse coaches Tuchel en Klopp

Uit op eerherstel. Dit seizoen zien we eindelijk het Liverpool terug dat we kenden van hun fantastisch kampioenenjaar. Vooral Salah en een herboren Mané vielen op en dat vertaalde zich ook in punten. Na een knappe achttien op achttien klampte Liverpool lang aan bij Manchester City, maar de laatste twee speeldagen moesten ze de rol wat lossen: één op zes. The Reds zullen dus uit zijn op eerherstel, tegen een Chelsea dat ook niet bepaald dartelt. Liverpool speelt trouwens ook graag op The Bridge: van de laatste zes confrontaties in Londen in de Premier League, wonnen ze er vier. Amper spektakel. Zowel Chelsea als Liverpool werkten dit seizoen beide hard aan één ding: de defensieve organisatie op orde krijgen. Na Manchester City heeft Chelsea de beste verdediging van het land en ook Liverpool moet enkel die twee en Wolverhampton laten voorgaan. Dat laatste hebben ze grotendeels te danken aan een teruggekeerde Virgil van Dijk én in sterke vorm verkerende Trent Alexander-Arnold. Veel doelpunten verwachten we dus best niet… In de laatste vijf matchen dat Chelsea en Liverpool elkaar troffen in Londen werd er in vier gevallen maximaal twee keer gescoord. Dat voorspelt niet veel goeds. Enkele betting tips Liverpool wint, ongeldig bij gelijkspel (notering van 1.83) Er wordt maximal twee keer gescoord (notering van 2.05) Beide teams scoren (notering van 1.66)

Lees ook... Thomas Tuchel reageert verrast op de uitspraken van Romelu Lukaku





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Chelsea - Liverpool FC live op Voetbalkrant.com vanaf 17:30.