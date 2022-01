Thomas Tuchel reageert verrast op de uitspraken van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku zei in een interview dat hij niet gelukkig is met de situatie bij Chelsea. Zijn trainer, Thomas Tuchel, is alvast niet blij met de uitspraken van zijn aanvaller.

Tuchel was duidelijk niet gediend van die woorden van zijn pupil en liet dat merken tijdens de persconferentie vrijdag. "Ik ben verrast, want ik heb totaal niet het gevoel dat hij ongelukkig is, integendeel. Niemand bij ons was zich ervan bewust dat hij ongelukkig was", reageerde Tuchel op de uitbarsting van Lukaku. Ook Chelsea uitte zijn onvrede over de gang van zaken rond het interview. De ontmoeting met de Italiaanse televisie zou hebben plaatsgevonden op het privéadres van Lukaku, zonder Chelsea daarover in te lichten.





