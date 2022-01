Alexis Saelemaekers verkozen als speler van de maand bij AC Milan

Alexis Saelemaekers kwam tot dusver in alle matchen van de Serie A en Champions League in actie dit seizoen. De 22-jarige flankspeler werd door de fans van AC Milan na enkele sterke prestaties beloond met de titel 'MVP van de maand december'.

Saelemaekers, die al zeven caps verzamelde van de Rode Duivels, sprak de fans toe in vloeiend Italiaans. Saelemaekers ligt nog tot medio 2026 onder contract in Milaan, zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt.com geschat op twintig miljoen.

🔝 Alexis Saelemaekers 🗓️



Relentless and decisive: our @emirates MVP from December 2021 has a message for the Rossoneri 🔴⚫



Implacabile e decisivo: il nostro MVP di dicembre 2021 ha un messaggio per voi 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/CKGuhLpvOx