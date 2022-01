Jan Vertonghen niet opgezet met opmerking Niels Albert: "Extreem trieste uitspraak"

In HLN blikten analisten Niels Albert, Tom Boonen, Filip Dewulf en Marc Degryse vooruit naar wat het sportjaar 2022 in petto heeft. Een van de topevenementen daarbij moet het WK voetbal in Qatar worden.

Volgens de analisten maken de Rode Duivels niet meer dan een waterkans op de wereldtitel. Het uitblijven van een hoofdprijs zou een serieuze smet zijn op de Gouden Generatie. Vooral ex-veldrijder Niels Albert toonde zich streng voor de Duivels. "Als ze nu geen wereldkampioen worden, pakken we hun Louis Vuitton-tasjes af. Allemaal met een rugzak van Rucanor naar huis. Ze zullen verdorie hun best doen." Een uitspraak die in het verkeerde keelgat schoot bij Jan Vertonghen. De Belgische recordinternational deelde het artikel op Twitter en liet weten wat hij ervan vond: "Wat een extreem trieste uitspraak". Vertonghen kreeg bijval van onder meer Kim Clijsters. Wat een extreem trieste uitspraak https://t.co/eRcSyKDJUQ — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) January 3, 2022