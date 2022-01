PSV-coach gecharmeerd door jonge Belg, die mee op stage mag

In tegenstelling tot enkele Belgische clubs gaat de winterstage van PSV in Spanje tot nader order wél gewoon door. Bij de koploper van Nederland mag ook Johan Bakayoko, een amper 18-jarige Belg, zijn koffers maken.

Johan Bakayoko, een Belgische jeugdinternational, is een van de twee spelers uit Jong PSV die mag proeven van het echte werk. Roger Schmidt, de coach van PSV, is onder de indruk van de progressie die Bakayoko de voorbije maanden geboekt heeft.

Bakayoko is een aalvlugge winger, die ook als centrumspits kan uitgespeeld worden. Hij voetbalde in de jeugd voor OHL, Club Brugge, KV Mechelen en Anderlecht. Daar plukte PSV hem in 2019 weg.

In achttien wedstrijd bij Jong PSV (Eerste Divisie) was Bakayoko dit seizoen al goed voor zes doelpunten en vijf assists.