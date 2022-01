Jonge Belg viert eerste doelpunten voor OSC Lille, maar vliegt alsnog uit bekertoernooi

Wat een memorabele moest worden voor Amadou Onana, is uitgedraaid op een sisser van formaat. In de 1/16de finales van de Coupe de France leek de aanvoerder van de nationale beloften de held te gaan worden voor OSC Lille, maar in de slotfase liep het volledig mis op het veld van Lens.

Amadou Onana stapte afgelopen zomer over van Hamburger SV naar OSC Lille. De Belgische middenvelder doet het dit seizoen uitstekend bij de Noord-Fransen. Dinsdag lukte hij in het bekerduel tegen Lens zijn eerste twee doelpunten voor zijn nieuwe werkgever. Amadou Onana vient d’inscrire son premier but pour Lille contre Lens en Coupe de France 🥰#RCLLOSC pic.twitter.com/9m4PYmkTsd — Belgian Football Kids (@BelFootKids) January 4, 2022 Lille ging met een comfortabele 0-2-voorsprong de rust in. Halfweg het tweede bedrijf kon Fofana milderen voor Lens. Het was diezelfde Fofana die Lens in minuut 95 naar de strafschoppenserie trapte. Daarin faalde de ervaren Portugees José Fonte voor OSC Lille, waardoor het bekeravontuur er voor Onana en co vroeger dan gehoopt op zit. © photonews