Marc Van Ranst ziet geen graten in buitenlandse stages: "Epidemologisch gezien geen onverantwoord risico"

Heel wat Belgische clubs kozen er de voorbije dagen voor om de buitenlandse winterstage in extremis af te blazen. Clubs als AA Gent, Club Brugge, Antwerp, OHL of Beerschot weken niet af van hun plan en stapten dan weer wél het vliegtuig op.

In Het Laatste Nieuws geeft viroloog Marc Van Ranst aan dat er an sich geen probleem is met buitenlandse winterstages. "Puur epidemologisch nemen de vertrekkers geen onverantwoord risico. In Spanje is het niet per definitie onveiliger dan hier. Daar zijn geen andere varianten in omloop."

"Ik snap anderzijds ook de ploegen die liever in eigen land blijven, maar het zou niet correct zijn om te zeggen dat de anderen onverstandig handelen. België of Spanje, dat maakt op zich niet uit. Als de mensen maar voorzichtig zijn", besluit Van Ranst.