Omikron in de Oostkantons: zes coronagevallen bij Eupen

Eupen besliste om tijdens de winterstop in de Oostkantons te blijven om zo het risico op besmettingen te verkleinen. Het mocht helaas niet baten voor de Panda's.

Eupen liet immers weten dat bij de testronde van vier januari zes spelers, wiens namen niet worden vermeld, positief hebben getest.

De zes spelers zullen in quarantaine moeten tot 13 januari. Bij een negatieve test kunnen de spelers opnieuw aansluiten.

Eupen is na een knappe competitiestart weggezakt naar plaats twaalf in het klassement. Zondag 16 januari beginnen de Panda's aan het nieuwe kalenderjaar met een thuiswedstrijd tegen ploeg in vorm Cercle Brugge.