Sloeg Club Brugge de bal mis met zijn zomertransfers? "We zijn benieuwd wat de bevindingen van de nieuwe coach zullen zijn"

In het Spaanse Marbella stond Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, de pers te woord. Daarin ging het vooral over het vertrek van Philippe Clement en de komst van Alfred Schreuder. Toch kwam ook het transferbeleid van blauw-zwart aan bod.

Club Brugge haalde afgelopen zomer heel wat spelers aan boord. Stanley Nsoki en vooral Jack Hendry komen heel veel aan spelen toe, terwijl de overige versterkingen voornamelijk vanaf de zijlijn moeten toekijken.

"Vergeet niet dat sommigen pas eind augustus, begin september toekwamen. We zijn nu wel benieuwd wat de bevindingen gaan zijn van de nieuwe coach over bepaalde spelers van wie wij dachten dat ze meer aan bod zouden komen."

"Als finaal blijkt dat hij het niet ziet in bepaalde jongens, dan moeten we correct zijn naar hen toe. Dat zal iets zijn voor het einde van de transferperiode", aldus Mannaert in GVA.