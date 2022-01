Belgische doelman drijft Olympiakos tot wanhoop met glansprestatie

Olympiakos kwam woensdag op het veld van Apollon Smyrnis niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Dat was in grote mate te danken aan Davino Verhulst, die een wereldpartij keepte.

Hekkensluiter Apollon Smyrnis ontving Olympiakos, dat riant aan de leiding gaat in de Griekse hoogste klasse. Het verwachte potje eenrichtingsvoetbal kwam er, maar Davino Verhulst (34) had geen zin in een afstraffing.

Olympiakos had 62% balbezit en schoot veertien keer tussen de palen, maar de ex-keeper van onder meer Lokeren, Beveren en Racing Genk schudde enkele schitterende reddingen uit de mouwen. Uiteindelijk zou Apollon Smyrnis de brilscore over de streep trekken.

Apollon blijft laatste in de stand met acht punten uit dertien wedstrijden, bovenin telt leider Olympiakos negen punten meer dan dichtste achtervolger AEK Athene.