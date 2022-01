Landgenoot trekt de deur achter zich dicht in Roemenië en keert terug naar de Eredivisie

Landgenoot Anas Tahiri is zeer blij met zijn terugkeer naar Nederland. Zo gaat hij bij Heerenveen aan de slag.

Tahiri komt over van CFR Cluj, waar hij sinds afgelopen zomer speelt na zijn vertrek bij RKC Waalwijk. In Roemenië bleef zijn speeltijd beperkt, waardoor hij alweer mocht uitkijken naar een nieuw verblijf. "Ik heb de laatste maanden Nederland en de Eredivisie écht gemist", stelt Tahiri op de clubkanalen van Heerenveen. "Ik ben gecharmeerd door deze competitie en dit land. Daarom, toen ik had gehoord dat Heerenveen interesse had heb ik gewoon direct deze kans gepakt."

Tahiri kan zijn geluk niet op, nu hij zijn kwaliteiten weer in de Eredivisie kan tonen. "Ik ben zo blij om terug naar Nederland te komen. Ook als een club als Heerenveen interesse in jou heeft, is altijd leuk, ik heb deze kans direct gepakt."

Anas Tahiri kreeg zijn jeugdopleiding in de JMG Academie en nadien bij SK Lierse. Voor Lierse speelde hij 62 wedstrijden en nadien vertrok hij naar het Nederlandse RKC waar hij tot 97 duels kwam en daarin zesmaal tot scoren kwam. Zijn Roemeens avontuur was geen groot succes want bij CFR Cluj kwam hij niet verder dan zeven wedstrijden.