🎥 Romelu Lukaku zet zichzelf op het scorebord tegen Chesterfield

Chelsea neemt het deze avond in de FA Cup op tegen Chesterfield. Bij de rust lijkt Chelsea de schaapjes al op het droge te hebben, want het staat 4-0. Onder meer Lukaku kon een doelpunt meepikken.

Romelu Lukaku mocht starten voor Chelsea in de FA Cup-wedstrijd tegen Chesterfield en de Rode Duivel kon zichzelf al op het scorebord zetten. Zo was hij goed voor de 3-0. De Belgische aanvaller had een assist van debutant Hall maar binnen te duwen.