Iraanse aanvaller laat zelf weten dat onderhandelingen met Anderlecht bezig zijn: "Ik wil voor Kompany spelen"

Als het waar is mogen de fans van Anderlecht al beginnen oefenen op het uitspreken van zijn naam zonder hun tong in een knoop te leggen. De Iraanse aanvaller Allahyar Sayyadmanesh heeft verklaard dat de onderhandelingen met Anderlecht bezig zijn.

Sayyadmanesh is een 20-jarige Iraanse aanvaller die eigendom is van Fenerbahçe. De Turkse club leende hem het voorbije anderhalf jaar uit aan het Oekraïnse Lugansk, maar hij keerde deze winter dus terug. Anderlecht toont al langer interesse zoals we in november al schreven. Maar nu heeft hij zelf toegegeven in een interview met de Turkse media dat de onderhandelingen bezig zijn.

"De gesprekken zijn bezig tussen Anderlecht en Fenerbahçe", zei hij bij Varzeshi. "Hull City is ook geïnteresseerd, maar ik verkies om voor Vincent Kompany te spelen." Hij scoorde dit seizoen 9 keer en gaf 4 assists in 24 matchen voor Lugansk.

De kans is echter heel klein dat hij komt, want Fenerbahçe vraagt zo'n 5 miljoen euro. Daar wil Anderlecht niet in meegaan.