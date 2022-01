Lionel Messi test negatief op het coronavirus, maar raakt niet speelklaar voor topper tegen Lyon

Pech voor Lionel Messi. De Argentijn heeft de afgelopen dagen opnieuw negatief getest op het coronavirus, nadat hij eerder besmet was, maar de wedstrijd van dit weekend tegen Lyon komt te vroeg voor de superster.

Lionel Messi heeft nog niet zo heel veel plezier beleefd aan zijn periode bij PSG. Zo was de Argentijnse sterspeler dit seizoen al goed voor 6 doelpunten en 5 assists in 16 wedstrijden in alle competities samen.

Nog niet zo lang geleden raakte Messi besmet met het coronavirus, maar ondertussen heeft de aanvaller wel al een paar keer negatief getest. Toch zal Messi dit weekend er nog niet bij zijn voor PSG in de Ligue 1. Hij raakt volgens Sporza namelijk niet speelklaar voor de topper tegen Lyon.