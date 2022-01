Robert Lewandowski nadert het record van Gerd Müller

Bayern München verloor vrijdagavond verrassend van Borussia Mönchengladbach, maar toch vond Robert Lewandowski wederom de weg naar het doel.

Robert Lewandowski opende de score voor Bayer München vrijdagavond. De 33-jarige Poolse aanvaller maakte zo zijn 20ste doelpunt in de Bundesliga van dit seizoen. Het is al het 7de seizoen op rij dat hij 20 of meer doelpunten maakt in de Bundesliga. Een enorme prestatie van de spits, die dit seizoen daar maar 18 wedstrijden voor nodig had.

Zo komt hij dichter bij het record van Gerd Müller. De Duitse legende slaagde erin om 10 seizoenen op rij 20 of meer doelpunten te maken.

Robert Lewandowski heeft nu al 297 doelpunten gemaakt in 368 wedstrijden in de Bundesliga.