Actieve voetballer die zich als eerste outte als homoseksueel werd op de korrel genomen: "Geen woorden om te beschrijven hoe teleurgesteld ik ben"

Josh Cavallo, de eerste actieve voetballer die zich outte als homo in de Australische A-League, heeft heel wat commentaar gekregen nadat hij zijn geaardheid aan de wereld liet weten. Op zijn Instagram-pagina toont hij zich bijzonder ontgoocheld.

De middenvelder speelde gisteren met Adelaide United tegen Melbourne Victory, maar kreeg heel wat te horen. “Ik ga niet doen alsof ik het allemaal niet gezien of gehoord heb. Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe teleurgesteld ik ben", schrijft hij op zijn Instagrampagina.

“Dit mag niet geaccepteerd worden, we moeten meer doen om dat soort mensen de rekening te presenteren. Ik zal me nooit verontschuldigen voor de waarheid die ik leef, of voor wie ik ben naast het voetbal. Aan alle jongeren die hetzelfde lot als mij moesten ondergaan: hou jullie hoofd omhoog en blijf je dromen nastreven. Weet dat er in dit spel geen plaats is voor zo’n toestanden. Voetbal is een spel voor iedereen, wie je ook bent, welke kleur je huid heeft of waar je ook vandaan komt.”

Hij laat zich ook kritisch uit over de beleidsmakers. “Ik wil niet langer dat, een kind of een oudere, zo’n haatvolle en pijnlijke boodschappen kan ontvangen. Ik wist maar al te goed dat dit mij na mijn coming out te wachten stond. Het is de pijnlijke realiteit dat jullie platformen niet genoeg doen om dit tegen te gaan.”

De twee ploegen veroordeelden het gebeuren reeds...