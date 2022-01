Einde verhaal voor Verrips bij Sheffield United: doelman keert terug naar Nederland

U herinnert zich nog wel de commotie in 2019 rond de transfer van Michael Verrips. De Nederlandse doelman forceerde toen een transfer naar Sheffield United, maar nu 2,5 jaar later heeft hij daar niet veel plezier aan beleefd.

Verrips werd eerder door Sheffield al uitgeleend aan Emmen, maar staat nu ook weer voor een vertrek. Mogelijk wordt het Fortuna Sittard. "Het enige wat het waard is om over te praten is het mogelijk vertrek van Michael Verrips naar Nederland", reageerde trainer Paul Heckingbottom na het verlies tegen Hull City. "Het gaat om een verhuur met een mogelijkheid tot aankoop."

Verrips heeft niet veel plezier beleeft aan zijn Engels avontuur. In totaal speelde hij maar vier matchen voor Sheffield, waarvan één in The Championship, twee in de EFL Cup en één in de FA Cup.