PSG laat opnieuw punten liggen: Franse topclub raakt niet voorbij Lyon

PSG is er niet in geslaagd om haar wedstrijd dit weekend in de Ligue 1 te winnen. De Franse topclub nam het op tegen Lyon, maar het eindigde op een 1-1 gelijkspel. Paqueta opende de score in de eerste helft, maar na de rust zorgde Kehrer voor de gelijkmaker.

PSG heeft een ruime bonus in de Ligue 1 en dus kan de topclub zich wel eens een uitschuiver permitteren. Lionel Messi was dit weekend nog niet voldoende hersteld van het coronavirus en de Argentijn zag hoe zijn ploeg op achterstand kwam tegen Lyon na een doelpunt van Lucas Paqueta. PSG had het lastig, maar in de tweede helft vond de ploeg van Pochettino toch nog de gelijkmaker via de Duitse centrale verdediger Kehrer. Door dit gelijkspel heeft PSG nu 11 punten voorsprong op eerste achtervolger Nice.