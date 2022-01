Gent en Zulte Waregem krijgen bondgenoten in vraag om uitstel: "Hoeveel zin heeft het om nu wedstrijden te spelen?"

Vandaag komt de Pro League samen om over twee voorstellen te discussiëren: uitstel van matchen als er meer dan zeven spelers besmet zijn én het uitstel van de competitieherstart. Dat eerste zal makkelijk worden, dat tweede veel minder.

Zulte Waregem en Gent pleitten al voor een uitstel omdat ze met veel besmettingen kampen, maar STVV is het zwaarst getroffen met 13 besmettingen bij spelers en staf. Ook de Limburgers willen de start uitstellen. “Iedereen zit in hetzelfde schuitje”, reageert voorzitter David Meekers in HBvL.

“Op dit moment is de ene club misschien harder getroffen dan de andere maar die situatie kan op enkele dagen tijd sterk veranderen. Volgens de experts moet de echte piek in besmettingen er nog komen. Je kan je afvragen hoeveel zin het dan heeft om in de tussentijd nog wedstrijden te spelen. We kunnen er niet om heen dat een uitstel zich opdringt.”

Volgens onze informatie staan de drie clubs zeker niet alleen. Er zijn nog meer clubs die om uitstel willen vragen omdat ze al besmettingen hebben en vrezen dat er in de komende weken alleen maar zullen bijkomen. Andere clubs vrezen dan weer dat hun besmettingsgolf er later zal komen en dat zij dan in de problemen zullen komen.