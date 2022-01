OFFICIEEL: Het gebeurt dus echt: ex-Manchester United-ster komt naar België

Er was al rook, nu is er ook vuur. STVV pakt uit met de komst van Shinji Kagawa, de voormalige ster van Manchester United en Borussia Dortmund.

Er was eerder deze week al sprake dat de 32-jarige creatieve middenvelder naar Stayen zou komen, maar in Japan counterden ze met interesse van FC Osaka. Maar nu blijkt dat hij zijn contract bij de Truienaars zelfs al getekend heeft. En STVV heeft zijn komst maandagochtend ook officieel gemaakt.

Enkel zijn werkvergunning moet nog in orde gebracht worden, maar spoed zit daar niet achter nu er bij STVV een corona-uitbraak is. Ze willen hem in veilige omstandigheden verwelkomen. In ieder geval is het nu uitkijken of hij STVV de nodige creativiteit kan bijbrengen en of hij zijn oude niveau nog benadert.