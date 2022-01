Storck rekent nog op play-off 1 met Genk: "Spelers begrijpen wat ik van hen verlang!"

Bernd Storck is klaar voor de tweede ronde met Genk. De Duitser heeft nu wat meer tijd gehad om zijn team klaar te stomen en hij hoopt nog steeds mee te doen voor de top vier.

Storck kon de winterstop gebruiken om zijn eigen ideeën over te brengen op de Genkse groep. "Nu ken ik de spelers goed en zij begrijpen ook beter wat ik van hen verlang. We zijn op de goeie weg", aldus Storck bij Sporza.

"We willen zondag winnen van Beerschot, zodat we een goeie start maken in 2022", zegt Storck, die ondanks de achterstand blijft geloven in Play-off I. "De weg is nog lang, maar als we goed spelen, is alles mogelijk. We moeten erin blijven geloven en het match per match bekijken."

Hij rekent er in ieder geval op dat er niemand meer vertrekt. "Iedereen blijft hier, dat is duidelijk", klinkt het resoluut. "Als je bij Genk speelt, weet je dat je moet knokken voor je plek. Als speler moet je je verantwoordelijkheid nemen. Die uitdaging gaan we samen aan. We hebben iedereen nodig."