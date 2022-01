Amateurvoetbal wacht 28 januari af om te beslissen over juridische stappen

Voetbal Vlaanderen is voorlopig niet van plan om een beroepsprocedure bij de Raad van State op te starten. Daar werd aan gedacht omwille van het feit dat het amateurvoetbal het nog steeds zonder publiek moet doen. Eind januari kan de situatie echter veranderen.

Er is tot 28 januari een verbod op spelen van wedstrijden met publiek in het amateurvoetbal. Als dat na 28 januari nog wordt verlengd, zal er wel een procedure opgestart worden. Ze halen aan dat de cultuursector intussen wel mocht herstarten.

“Nu kunnen we nog niet aantonen dat we onherstelbare schade hebben opgelopen”, aldus Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, bij Het Nieuwsblad. “Na 28 januari komt die schade er zeker wel en zullen we ons beroepen op de schending van het gelijkheidsbeginsel.”