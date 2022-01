Ivan Leko is aantijgingen zat en sleept Veljkovic voor de rechter: "Ik ben geen sjoemelaar"

In zijn boek vertelde Dejan Veljkovic, spijtoptant in het dossier Propere Handen, hoe onder meer Ivan Leko in het zwart geld pakte op enkele transfers. Vanuit China gaat Leko nu in de tegenaanval. Hij is de aantijgingen van Veljkovic meer dan zat en sleept zijn voormalige vriend voor de rechter.

Spijtoptant Veljkovic vertelde aan justitie en in zijn boek hoe Ivan Leko als trainer geld pakte op de transfer van Mats Rits, Ivan Tomecak, Steven De Petter en Karlo Letica. In totaal zou het gaan om 300.000 euro, waarvan het overgrote deel nog niet werd betaald door het uitbarsten van het schandaal, in oktober 2018. Ivan Leko gaf Walter Van Steenbrugge, zijn advocaat, de opdracht Dejan Veljkovic te dagvaarden voor de burgerlijke rechtbank. Dat weet HNB. Van Steenbrugge meent dat Leko onherstelbare reputatieschade heeft opgelopen door de 'manifeste leugens' van Veljkovic. "En net zijn reputatie als coach is heel belangrijk, want het beïnvloedt zijn marktwaarde en salaris", aldus Van Steenbrugge. Leko blijft voet bij stuk houden en zegt dat hij geen sjoemelaar is en dat Veljkovic de verhalen verzonnen heeft. Is dat effectief het geval, dan kan Dejan Veljkovic, de allereerste spijtoptant in ons land, strafvermindering vergeten.