Officieel: Voormalige Europees kampioen nieuwe concurrent van Daan Heymans bij Venezia

De Portugese flankaanvaller maakte de voorbije drie seizoenen het mooie weer bij Orlando in de MLS. Op zijn 35ste keert Nani terug naar Europa. De winger ondertekende een contract voor 1,5 seizoen bij de Italiaanse promovendus, dat hem transfervrij kon oppikken.

Nani kende zijn grootste successen bij Manchester United en was nadien nog actief bij Fenerbahçe, Valencia, Lazio Roma en Sporting.

De 112-voudig international vierde in 2016 nog de Europese titel met Portugal. Bij Venezia moet hij in het offensieve compartiment de concurrentie aangaan met oude bekenden als Daan Heymans, David Okereke en Thomas Henry.

Nani joins Venezia FC.



One of the most talented wingers of his generation, with honors including a European Championship, a Champions League, four Premier League titles, and three Portuguese Cups, Nani signs through 2022/23.https://t.co/7Qb54EVmWP#ArancioNeroVerde šŸŸ āš«ļøšŸŸ¢ pic.twitter.com/wsNm23OVH9