Vanavond in Mauve, verhitte discussie tussen speler en coach: "Het is goed dat het publiek eens ziet dat we Vincent ook mogen tegenspreken"

De perceptie bestaat dat Vincent Kompany als een zonnekoning over Anderlecht regeert. Niets is minder waar, zegt Wesley Hoedt vandaag in Het Nieuwsblad. Soms zijn er zelfs verhitte discussies met de coach.

In Mauve is vanavond te zien hoe Hoedt na de match met Kompany in de clinch gaat. "Dat was geen ruzie, hoor. Ik was in die match twee keer mee opgerukt naar voren omdat het voor geen meter liep. Ik scoorde, maar die goal werd afgekeurd voor een lichte duwfout. Natuurlijk is het niet mijn taak om te dribbelen en te scoren, maar als dat doelpunt had geteld, had ons dat over een dood punt heen geholpen", klinkt het.

Kompany verwijt hem op dat moment ook stabiliteit. "Ik speelde tot nu toe elke minuut. In Mauve zie je natuurlijk het moment dat we even tegenover elkaar staan, terwijl de rest is verknipt. Achteraf is Vincent nog tot bij mij gekomen om het uit te praten. Weet je, Anderlecht had tot vorig jaar een heel jonge spelersgroep, waarin de jonkies vaak ja en amen zeiden en de coach volgden. Het is goed dat het publiek eens ziet dat we Vincent ook mogen tegenspreken. Zo werkt een groep en samen proberen we elkaar te prikkelen. Al blijft Vinnie natuurlijk de baas.”