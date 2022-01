Kevin De Bruyne zet met wondermooie goal City op weg naar een nieuwe titel, Chelsea al 13 punten achter

Manchester City heeft Chelsea helemaal uit de titelrace geslagen dankzij een doelpunt van Kevin De Bruyne. City staat nu 13 punten voor op de Londenaren met nog 16 matchen te spelen.

Een topper die in de eerste helft gedomineerd werd door Manchester City. De thuisploeg bouwde geduldig op en monopoliseerde de bal grote delen van de partij. Veel kansen leverde dat wel niet op, want de Londenaren stonden achteraan goed. Lukaku, die weer een basisplaats kreeg, zag wel amper een bal in zijn buurt komen. De beste kans was voor Grealish, op aangeven van De Bruyne, maar hij miste.

Net na de rust kreeg Lukaku wel een dot van een kans op de openingstreffer. Kovacic zette hem perfect voor, maar Big Rom miste. Toen Sterling even later neerging in de zestien verwachtte iedereen een penalty, maar er werd gefloten voor voorafgaand buitenspel.

En dan was het KDB-time. De middenvelder kreeg de bal halfweg de helft van Chelsea en rukte op. Hij ontweek de tackle van Kanté en plaatste de bal perfect in het hoekje van buiten de zestien. Weer een wondermooie goal! En beslissend, want het werd de enige treffer van de partij.