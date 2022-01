Ondanks alle geruchten wil Haaland nog niet kiezen, maar: "Dortmund dwingt me om dat te doen; het zal nu gebeuren"

Hij is voer voor heel wat transfergeruchten, maar zelfs Erling Braut Haaland zelf weet niet waar hij naartoe wil terwijl de topclubs allemaal in de rij staan.

Haaland's zaakwaarnemer Mino Raiola liet eerder al blijken dat Haaland op interesse kan rekenen van het kruin van de internationale voetbalwereld. Al die tijd bleef de 21-jarige vrij stil, tot nu.

Na de 5-1 overwinning van Dortmund tegen Freiburg (met 2 doelpunten van Haaland) werd er gevraagd hoe hij zelf zijn toekomst ziet, en dat was niet zo fraai voor zijn Duitse werkgever momenteel;

"Ik heb ervoor gekozen om niets te zeggen de voorbije 6 maanden, uit respect voor Dortmund. Maar de club begint me nu zelf te pushen om een beslissing te maken. Alles wat ik woel doen, is voetbal spelen. Maar ze willend at ik een beslissing maak over mijn toekomst", klinkt het misnoegd.

De transfer van Haaland kan wel eens heel snel in kannen en kruiken zijn. "Ze willen dat ik nu een beslissing neem dus het kan snel gaan. Nu ze druk zetten, is het tijd om de dingen in gang te zetten. Nu zitten we met Dortmund in een drukke periode, daarna zal ik beslissen", besluit hij.

Ondertussen reageerde Dortmund-CEO Watzke ook op het destructieve interview van hun goudklomp. "Hij mag dat zeggen, Erling is een spontaan persoon. Maar hij moet ook begrip hebben voor onze situatie, we kunnen niet wachten tot eind mei."