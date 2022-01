RC Genk heeft iets recht te zetten tegen Beerschot: "Geen excuses meer, het is van moeten"

Zondagavond ontvangt Racing Genk hekkensluiter Beerschot. Genk heeft een sterke reeks nodig om zijn ambities waar te maken en kan bijgevolg alleen maar met een zege tevreden zijn tegen de Mannekes. "Het is van moeten", gaf Storck vrijdag aan.

Bovendien aast Racing Genk op revanche. Op bezoek bij Beerschot ging Genk ten onder. Het was een van de twee competitiezeges van de Ratten tot dusver. "Ik heb de cijfers daarnet nog eens aangehaald tijdens onze meeting, maar nu is het genoeg. Het is zondag van moeten voor ons. Een ploeg als Genk moet, met alle respect, altijd winnen tegen de hekkensluiter", aldus Storck op zijn persconferentie.

Al beseft de ervaren Duitser dat Beerschot zijn vel duur zal verkopen. "Ze hebben niets te verliezen. Na de stevige nederlaag tegen Anderlecht verwacht ik dat er heel wat nieuwe namen zullen spelen en dat ze veel defensiever voor de dag zullen komen. Ik hou eigenlijk niet van verrassingen."

Racing Genk kan tegen Beerschot niet op volle sterkte aantreden. Gouden Schoen Paul Onuachu is nog niet helemaal hersteld van zijn hamstringblessure, terwijl Kristian Thorstvedt twee speeldagen geschorst is na zijn rode kaart tegen Oostende. Aanwinst Aziz Ouattara trainde na zijn coronabesmetting mee, maar komt nog niet in aanmerking voor een selectie. "We hebben een en ander uitgetest op training, maar tegen een laag blok speel ik liefst met een echte spits. Iké (Ugbo) is op de goede weg en deed vertrouwen op tegen Oostende. Het is aan hem om dat zondag op het veld te tonen", besluit Storck.