'Ivan Perisic verlaat Inter en wordt herenigd met oud-ploegmaat in Premier League'

Volgens de Engelse krant The Mirror wordt Romelu Lukaku binnenkort herenigd met oud-ploegmaat Ivan Perisic.

The Blues zijn na de blessure van Ben Chilwell op zoek naar een speler die als linkervleugelverdediger kan spelen, naast Marcos Alonso.

Perisic speelt daar bij Inter en kan ook op rechts invallen. Thomas Tuchel zou aandringen op een transfer in de wintermercato.

Inter zal daar zeker oren naar hebben, want het contract van Perisic loopt in de zomer af. Als zijn contract niet verlengd wordt, is er nu een laatste kans om nog wat geld aan hem te verdienen.

Bij Chelsea zou Perisic dan herenigd worden met Romelu Lukaku die afgelopen zomer de overstap naar de Premier League maakte.