Paris Saint-Germain moet middenvelder zeker een drietal weken missen

Paris Saint-Germain zal het drie weken moeten stellen zonder Georginio Wijnaldum.

De Nederlander liep zaterdag in de wedstrijd tegen Brest, die met 2-0 gewonnen werd, een gekneusde enkel op. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt.

Volgens PSG zal hij een drietal weken zeker out zijn. In Parijs hopen ze dat hij tijdig fit geraakt voor het duel tegen Real Madrid in de Champions League.

De heenwedstrijd tegen Real Madrid in Parijs is op 15 februari gepland. Er is “schade aan het interne laterale ligament van de linkerenkel”, laat de club weten.