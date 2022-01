Titelhouder verliest op Afrika Cup en staat op randje van uitschakeling

Algerije heeft op de Afrika Cup met 0-1 verloren van Equatoriaal-Guinea. De uitschakeling komt heel dichtbij.

De regerende kampioen had het bijzonder moeilijk om aanvallend iets te brengen. Twintig minuten voor tijd scoorde Esteban Obiang voor Equatoriaal-Guinea. Zeven minuten voor tijd zag Youcef Belaili de gelijkmaker afgekeurd worden voor buitenspel.

In de openingswedstrijd speelde Algerije 0-0 gelijk tegen Sierra Leone. Voorlopig staat het dan ook laatste in Groep E met 1 op 6. In de laatste groepswedstrijd is Ivoorkust de tegenstander. Zij zijn momenteel groepsleider met 4 op 6.

Equatoriaal-Guinea is voorlopig tweede in de poule met 3 punten, Sierra Leone volgt als nummer drie met 2 punten. Het was voor Algerije de eerste nederlaag na 35 wedstrijden. Het kon bijna het record van Italië, dat vorig jaar op 37 kwam, benaderen.