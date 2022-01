Daags na monumentale blunder en zware knieblessure moet doelman Ivoorkust afscheid nemen van vader

Door de late gelijkmaker van Sierra Leone is Ivoorkust nog niet zeker van de volgende ronde op de Afrika Cup. Tot overmaat van ramp kon Badri Ali Sangaré niet verder na het vreemde tegendoelpunt. Er wordt gevreesd voor een ernstige knieblessure.

🇨🇮 93 minutes into the Game, Ivory Coast leading Sierra Leone 2-1 and then this happens... Choi! 😳 🙆🏽‍♂️



Goalkeeper Sangare with the blunder of the year 🤦🏽‍♂️#AFCON2021 #TeamIvoryCoast #TeamSierraLeone pic.twitter.com/nOQrPOE9zb