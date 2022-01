Drie 'Belgen' bij de Ontembare Leeuwen, Kustboy in de basis bij Kaapverdië

Gastland Kameroen neemt het in zijn derde groepswedstrijd van de Afrika Cup maandag op tegen Kaapverdië. Een wedstrijd met een grote Belgische link.

Kameroen is dankzij de zes op zes al zeker van een plekje in de kwartfinales. Tegen Kaapverdië zijn er bij de Ontembare Leeuwen drie basispionnen die hun brood verdienen in de Jupiler Pro League, met Michael Ngadeu (AA Gent), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) en Collins Fai (Standard).

Bij Kaapverdië staat Kenny Rocha in de basis. Steven Fortes, die andere Kustboy, begint op de invallersbank. Kaapverdië moet beter doen tegen Kameroen dan Burkina Faso tegen Ethiopië om door te stoten.