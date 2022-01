Gebrek aan leiding nog maar eens duidelijk: "Het Belgisch voetbal is momenteel een circus"

Dat het Belgische voetbal een kleine crisis doormaakt, dat mag duidelijk zijn. En dat heeft niet alleen met Propere Handen te maken.

Afgelopen week werd het coronaprotocol van de Pro League een lachertje. “Het Belgisch voetbal is momenteel een circus. Het uitstellen van wedstrijden is heel erg onduidelijk en slecht voor het imago van het Belgisch voetbal. De clubs weten het zelf niet meer goed”, zegt Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

“Ik ga ervan uit als je een zogenaamd protocol afspreekt in de Pro League alle clubs daar achter staan. Maar nu zit je dus weer met een situatie waarbij bepaalde clubs niet tevreden zijn. Kijk naar de spelers van Eupen die hun rug keerden voor de wedstrijd.”

Op die manier gaat alles volgens Gumienny alleen maar achteruit. “Er moet dringend een leider binnen de Pro League opstaan, want de neuzen van de clubs staan niet in dezelfde richting en iedereen moet weer in het gareel beginnen lopen. Op dit moment is het een kakofonie.”