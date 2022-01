Newcastle wil nog bakken geld uitgeven deze maand: 'Atalanta ontvangt bod van dertig miljoen euro'

De Saoedische eigenaars van Newcastle United willen deze maand nog flink wat geld uitgeven. De volgende pion op de verlanglijst: Duvan Zapata.

The Daily Record weet dat Newcastle United zelfs al een bod heeft uitgebracht op de aanvaller van Atalanta Calcio. Het contract van Duvan Zapata loopt nog tot medio 2023.

De Colombiaan was dit seizoen al goed voor negen doelpunten en vijf assists in de Serie A. Na Kieran Trippier kan Zapata de tweede grote naam worden die voor the Magpies kiest.