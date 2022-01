OFFICIEEL: Club Brugge legt talentrijke aanvaller langer vast

Dani Perez kwam in januari 2021 over van Metropolitanos, uit zijn thuisland. Maandag maakte Club Brugge bekend dat het contract van Perez, dat tot 2025 liep, met een seizoen wordt verlengd.

In de voorbereiding liet de Venezolaanse aanvaller fraaie dingen zijn, in de competitie bleef zijn optreden beperkt tot drie korte invalbeurten. Tot dusver kwam Perez twaalf keer uit voor de hoofdmacht van blauw-zwart, waarin hij een keer tot scoren kwam.

The perfect way to celebrate your 20th birthday! 🥳

Daniel Perez verlengt z’n contract bij 🔵⚫ tot 2026.



PS: Did you get the hint? 🎂😉



MEER: https://t.co/QiaPGBf1b5 pic.twitter.com/DlhpvPV8np